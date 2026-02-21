Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer - Son Dakika
Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Haberin Videosunu İzleyin
21.02.2026 15:51
Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçına ilk 11'de başlayan Sidiki Cherif'in opsiyonu devreye girdi. Ara transfer döneminde 4 milyon Euro karşılığında kiralanan genç futbolcunun ilk 11'de forma giymesiyle, sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi ve genç santrforun maliyeti 22 milyon Euro'ya yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Angers'den kiralanan Sidiki Cherif'i ilk 11'de sahaya sürdü.

11'DE OYNADI, OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Bu kararla birlikte sarı-lacivertlilere geçici süreliğine transfer olan Fransız oyuncu, önümüzdeki sezonda da Türkiye'de forma giyecek. Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan Sidiki Cherif'in sözleşmesinde bulunan ilk 11'de sahaya çıkarsa zorunlu satın alma maddesi devreye girer maddesi yürürlüğe girdi.

TOPLAM MALİYETİ 22 MİLYON EURO

Fenerbahçe'ye 4 milyon euro kiralama bedeliyle transfer edilen Cherif'in bonservis bedeli ise 18 milyon euro olacak. Böylece genç santrforun sarı-lacivertlilere toplam maliyeti 22 milyon euro'yu bulacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kuzey2020* Kuzey2020*:
    çöp 16 7 Yanıtla
  • Fatih Gültekin Fatih Gültekin:
    Hayırlı Olsun. iyi bir transfer olabilir 8 15 Yanıtla
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    bu adama bu parayı nasıl verirsiniz ya siz futboldan hiç mi anlamıyorsunuz bu adam Türkiye'de büyük takımlar bir yana diğer takımlarda bile belki oynar. 9 4 Yanıtla
    tytkcmjqny tytkcmjqny:
    Bir maçta mı bu karara vardın profesör 3 3
  • Erkan Cinar Erkan Cinar:
    sadettin saran sende bu işi kıvıramadın bence 5 5 Yanıtla
  • Gökberk Özdemir Gökberk Özdemir:
    Çok fena hemde ;)))) ?? 0 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.