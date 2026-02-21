UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Nottingham Forest ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Angers'den kiralanan Sidiki Cherif'i ilk 11'de sahaya sürdü.
Bu kararla birlikte sarı-lacivertlilere geçici süreliğine transfer olan Fransız oyuncu, önümüzdeki sezonda da Türkiye'de forma giyecek. Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olan Sidiki Cherif'in sözleşmesinde bulunan ilk 11'de sahaya çıkarsa zorunlu satın alma maddesi devreye girer maddesi yürürlüğe girdi.
Fenerbahçe'ye 4 milyon euro kiralama bedeliyle transfer edilen Cherif'in bonservis bedeli ise 18 milyon euro olacak. Böylece genç santrforun sarı-lacivertlilere toplam maliyeti 22 milyon euro'yu bulacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)