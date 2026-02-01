Fenerbahçe'de oynamak isteyen N'Golo Kante'den flaş hareket - Son Dakika
Fenerbahçe'de oynamak isteyen N'Golo Kante'den flaş hareket

Fenerbahçe\'de oynamak isteyen N\'Golo Kante\'den flaş hareket
01.02.2026 20:09
Fenerbahçe ile anlaşma sürecinde olan N'Golo Kante, Al Ittihad–Al Najme maç kadrosundan kendi isteğiyle çıkarıldı. Kante'nin bu kararı, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük sevinç yarattı.

Uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Al Ittihadlı futbolcu N'Golo Kante'den Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak bir hareket geldi.

KENDİ İSTEĞİYLE MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante, kendi isteğiyle Al Najme maçının kadrosundan çıkarıldı. Fenerbahçe ile anlaşan 34 yaşındaki futbolcu, takımıyla yeni bir maça çıkmayı reddetti. Kante'nin bu tavrı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar büyük sevinç yaşadı ve yıldız oyuncunun transferinin kısa süre içerisinde bitirilmesi istendi.

ANLAŞMANIN YAPILMASINI BEKLENİYOR

Fenerbahçe ile uzun bir süre önce anlaşan Fransız orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerin Al Ittihad ile anlaşmaya varmasını bekliyor. Anlaşmanın tamamlanması halinde Kante, kısa süre içerisinde Türkiye'ye gelecek.

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de oynamak isteyen N'Golo Kante'den flaş hareket - Son Dakika

