Üye Girişi
Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı - Son Dakika

Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı

03.02.2022 15:14
Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24'üncü haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda sarı-lacivertli ekibe geri dönen Ozan Tufan, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçın ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Mesut Özil ve Altay Bayındır günü takımdan ayrı bireysel çalışmalar eşliğinde tamamlarken; Luiz Gustavo ve Filip Novak da günü tedavi programları ile noktaladı. Milli takımlarından dönen Marcel Tisserand ve Kim Min-Jae ise takımla birlikte antrenmanda yer aldı.

Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı
Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Ozan Tufan, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:04 ABD Başkanı Biden duyurdu: DEAŞ lideri Ebu İbrahim El Haşimi, İdlib'de öldürüldü
16:02 Kanındaki oksitosin seviyesi yüksek olan erkekler cinsel ilişki bağımlılığı yaşıyor
15:48 Semra Güzel nerede? Dokunulmazlığı kaldırıldı! Kimse nerede olduğunu bilmiyor: Kaçtı mı?
15:39 Merkez Bankası rezervleri 110,2 milyar dolara yükseldi
15:38 Oryantal Didem itiraf etti: Babamın çoraplarını göğsüme koyup sahneye çıkıyordum
15:33 Son Dakika! Öldürülen PKK'lı ile fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı! Gözler Genel Kurul'da
15:25 Karar alındı ve Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi harcanmaya başlandı!
15:15 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı: Artan vakalara rağmen eğitime ara vermeyeceğiz
12:11 Sıcaklığın -30 dereceye düştüğü Sivas'ta bir kurt, ayakta dondu
15:03 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Çolak'ın hain planı Züleyha'yı nasıl etkileyecek?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 16:25:58. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ozan Tufan takımla ilk idmanına çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement