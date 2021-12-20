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Fenerbahçe'de Pereira dönemi yine yarım kaldı - Son Dakika

Fenerbahçe'de Pereira dönemi yine yarım kaldı

20.12.2021 22:22
Fenerbahçe'de Pereira dönemi yine yarım kaldı

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın ikinci dönemi yarım kaldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın ikinci dönemi yarım kaldı. Fenerbahçe'de yarım kalan hikayesini sona kavuşturmayı hedefleyen Vitor Pereira'nın ikinci dönemi de hayal kırıklığı ile bitti. Bu kez sezonu dahi tamamlayamayan Portekizli teknik adam ile 17'nci hafta sonunda yollar ayrıldı. 2015-16 sezonunun ardından 5 yıl sonra sarı-lacivertli ekibe dönen Pereira'nın 2 Temmuz'da yeniden başlayan hikayesi 5,5 ay sürdü. Dün sahasında Beşiktaş ile oynanan maçın ardından toplantılar gerçekleştiren Fenerbahçe Yönetimi, alınan kötü sonuçlara dur demek için Pereira ile yolları ayrılma kararı aldı. Ligin ikinci yarısı için 2 haftalık bir periyodun kalması da dikkate alınarak yeni gelecek teknik direktörün bu iki maçın ardından devre arasında takıma adapte olabileceği dikkate alındı. Öte yandan Portekizli teknik adamın, Fenerbahçe'den herhangi bir tazminat almayacağı öğrenildi.17 HAFTADA 28 PUANTeknik direktör Vitor Pereira yönetiminde 17 haftada 8 galibiyet alan Fenerbahçe, 5 mağlubiyet, 4 beraberlik yaşayarak 28 puan toplayabildi. Evinde ve dış sahada yaşadığı puan kayıpları ile 42 puanlı lider Trabzonspor ile arasındaki 14 puanı eritemeyen sarı-lacivertlilerdeki hedef ise ligin ikinci yarısında yeni bir başlangıç yaparak kayıpları telafi etmek. Geride kalan 17 hafta sonucuna göre Portekizli teknik adam, ligde 1.8 puan ortalaması tutturdu.UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN ELENDİVitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda ise 6 puan toplayarak elendi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde istediğini alamadı. Vitor Pereira yönetiminde çıktığı maçlardan 1 galibiyet 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Fenerbahçe, 6 puanla 3'üncü sırada yer aldı. İç sahada çıktığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılamayan sarı-lacivertliler, Royal Antwerp ve Eintracht Frankfurt ile berabere kalırken Olympiakos'a yenildi.3'LÜ SAVUNMA TARTIŞILDIFenerbahçe'de sezonun ilk 17 haftasındaki savunma sistemi tartışmaların odağında yer aldı. Teknik direktör Vitor Pereira'nın 3'lü savunma ile oynaması ve istenilen başarının gelmemesi camianın tepkisini çekti. Pereira, özellikle başkan Ali Koç'un da istememesi üzerine sistemde değişiklik yaparak oyuna başlasa da mücadele içinde yaptığı hamleler ile olumsuz tabloyu silemedi. KADRO İSTİKRARI SAĞLANAMADI

Geride kalan 17 haftada her maça farklı 11'le çıkan Vitor Pereira, kadrodaki istikrarı oluşturamadı. Pereira'nın oynattığı sistem ve kadro istikrarsızlığı sebebiyle iç saha ile dış sahada alınan kötü sonuçlar olumsuz eleştirileri de peşinden getirdi. Her hafta farklı bir 11'le sahadaki yerini alan Pereira, camianın ve taraftarların büyük tepkisini çekti. Skor ve oyun olarak camiayı memnun edemeyen Portekizli teknik adamın transferde ısrarla istediği bazı isimler de verimsiz kaldı.


- İstanbul
Fenerbahçe'de Pereira dönemi yine yarım kaldı
Fenerbahçe'de Pereira dönemi yine yarım kaldı
Fenerbahçe'de Pereira dönemi yine yarım kaldı
Fenerbahçe'de Pereira dönemi yine yarım kaldı

Fenerbahçe, Beşiktaş, oyunlar, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Pereira dönemi yine yarım kaldı - Son Dakika Spor


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