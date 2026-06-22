Fenerbahçe'de Sağlık Kontrolleri Başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Sağlık Kontrolleri Başladı

Fenerbahçe\'de Sağlık Kontrolleri Başladı
22.06.2026 14:10
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrollerine başladı. Testler devam ediyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri başladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. EKG ve kan tetkiklerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde sağlık kontrolleri yarın devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Ataşehir, Futbol, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Sağlık Kontrolleri Başladı - Son Dakika

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