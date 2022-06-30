Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor

30.06.2022 19:02
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam etti.

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Serdar Dursun, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır, Diego Rossi, Attila Szalai, Steven Caulker ve Miha Zajc, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Kan tetkiklerinin yapılmasının ardından futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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Kaynak: AA

Ferdi Kadıoğlu, Serdar Dursun, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri sürüyor - Son Dakika
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