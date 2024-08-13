Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe\'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak olan Fenerbahçe, maça dakikalar kala sakatlık haberiyle sarsıldı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı.

13.08.2024 18:59
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İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'i konuk edecek. Kritik karşılaşma için geri sayım sürerken sarı-lacivertlilere Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber geldi.

SAKATLANDI, MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe, Lille maçı öncesi sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayımlanacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Inigo Prieto ile Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Burhan Erdoğan: Bence satıldı ondan kadrodan çıkarıldı 42 0 Yanıtla
  • Ali Arat: bugun fenerbahce dlyelim gunlerden. bir galatasarayli olarak fenerbahceye basarilar 32 7 Yanıtla
  • Adem Karasu: Ferdi oyuncu kalitesi, karakteri efendiliği ile çok örnek bir çocuk geçmiş olsun diliyorum. Bir Galatasaray lı olarak 35 1 Yanıtla
  • İbrahim Akdağ: Ferdi’yi severiz, Fb ye başarılar ve bende gs taraftarıyım 28 6 Yanıtla
  • Hamza Taner: Özlenen tablonun bu olması gerek hangi renkten olursak olalım avrupadaki hangi takımımız olursa olsun desteklememiz lazım hem birlik beraberliğimiz için hem de ülke puanımız için 15 4 Yanıtla
  • ferhat eser: Beşiktaş yıldızlarla dolu 5sarayın nazarı bu kurşun döktürün acilen maça çıkmadan 2 13 Yanıtla
  • Tekin: haydi fener. gün kardeşlik ve tur günü. başarılar Avrupa temsilcimize 9 4 Yanıtla
  • Çelikk: Zaten işe yaramıyor 2 9 Yanıtla
  • Hakan Öncü: diğer kanallarda 35 milyona satıldı diyor. valla antrenör girip gol atacak sanırım. keşke İsmail Kartal kalsaydı. bu ne abi adam gibi transferi bırak olanlari da sattılar. GS gene şampiyon olacak bu gidişle. sizin yapacağınız ise ben. al elenir sek bu akşam neden geldi bu antrenör. Türkiye kupası için mi. 7 3 Yanıtla
  • Mert Markaloglu: 35 m euroya satıldı hayırlı olsun Trabzonspor taraftarı olarak ferdiye başarılar diliyorum 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ferdi Kadıoğlu, Lille maçına dakikalar kala kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
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