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Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas depremi! Taraftarın favorisi Yunan yıldız takasta kullanılabilir - Son Dakika

Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas depremi! Taraftarın favorisi Yunan yıldız takasta kullanılabilir

18.11.2021 19:23
Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas depremi! Taraftarın favorisi Yunan yıldız takasta kullanılabilir

Galatasaray derbisinin hazırlıklarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de şaşırtan bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli taraftarların gönlünde ayrı bir yere sahip olan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Ara transfer döneminde Moussa Dembele'yi transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Pelkas'ı takasta kullanabilir.

Fenerbahçe'de Pelkas, teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından gözden düştü. Yunan futbolcu, sezon başı yaşadığı sakatlığı atlattıktan sonra kadroya girmekte zorlanırken forma bulduğu maçlarda da eski görüntüsünden oldukça uzaktaydı.

DEMBELE'NİN GELMESİ İÇİN PELKAS GİDECEK

Fanatik'in haberine göre; yıldız futbolcuyla ilgili ülkesinde flaş bir iddia ortaya atıldı. Yunan basını oyuncunun devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabileceğini belirtti. Fransız ekibi Lyon'dan Moussa Dembele'ye talip olan Fenerbahçe'nin Pelkas'ı takas olarak kullanmak istediği belirtildi. Öte yandan Pelkas'ın eski kulübü PAOK'un da oyuncuya sezon başında talip olduğunu ancak sarı lacivertlilerin 15 milyon euro istemesi nedeniyle transferin gerçekleşmediği yazıldı.

Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas depremi! Taraftarın favorisi Yunan yıldız takasta kullanılabilir

Moussa Dembele, Fenerbahçe, Yunan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas depremi! Taraftarın favorisi Yunan yıldız takasta kullanılabilir - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas depremi! Taraftarın favorisi Yunan yıldız takasta kullanılabilir - Son Dakika
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