Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle Corendon Alanyaspor karşılaşmasının kamp kadrosundan çıkarıldı. Kulüpten alınan bilgiye göre teknik heyet, oyuncuyu tedbir amaçlı riske etmedi.
Szymanski'nin kasık ağrısı nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadığı bildirildi. Oyuncunun durumunun yakından takip edileceği belirtildi.
Kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmeyen Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacağı kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)