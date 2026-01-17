Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
17.01.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe\'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
Haber Videosu

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı. Polonyalı futbolcu, ağrısı sebebiyle bugünkü antrenmanda da yer almadı.

Fenerbahçe'nin Polonyalı oyuncusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesinde hissettiği ağrı nedeniyle Corendon Alanyaspor karşılaşmasının kamp kadrosundan çıkarıldı. Kulüpten alınan bilgiye göre teknik heyet, oyuncuyu tedbir amaçlı riske etmedi.

ANTRENMANA DA ÇIKMADI

Szymanski'nin kasık ağrısı nedeniyle bugünkü antrenmana katılmadığı bildirildi. Oyuncunun durumunun yakından takip edileceği belirtildi.

TEDAVİSİ BAŞLIYOR

Kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle kamp kadrosuna dahil edilmeyen Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacağı kaydedildi.

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hakan1122 hakan1122:
    sakatlanması he ne kadar kötü görünse de muhtemelen transfer olacağı için riske edilmemiştir transferi her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun yolu açık olsun... 6 0 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    kurtıuodıj 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı Çatlayınca hayatı değişti Her şey yerde bulduğu yumurtayı cebine atmasıyla başladı! Çatlayınca hayatı değişti
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Bir anda camiye daldı Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu Bir anda camiye daldı! Cemaatin yarısı kaçtı, yarısı kahkahaya boğuldu
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu

17:05
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Modern zaman vebası“ deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
16:09
Sosyal medyada gündem olan ’’Yardım çığlığı’’ asılsız çıktı
Sosyal medyada gündem olan ''Yardım çığlığı'' asılsız çıktı
15:40
Suriye ordusu operasyonu genişletti Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Suriye ordusu operasyonu genişletti! Siviller uyarıldı, şiddetli çatışmalar yaşanıyor
15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 17:26:21. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.