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Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası - Son Dakika

Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası

08.11.2021 22:27
Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası

7 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe'de bu sezonda arka arkaya gelen kötü sonuçlardan sonra taraftar kazan kaldırdı. Kayserispor karşılaşmasında istifaya çağrılan başkan Ali Koç'la ilgili gündeme oturacak bir iddia öne sürüldü. Deneyimli gazeteci Faik Çetiner, Ali Koç'un olağanüstü seçim kararı almayı planladığını açıkladı.

3 sene önce büyük beklentilerle başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarlara hayal kırıklığı yaşattı. Bu sezon mutlak galibiyet parolasıyla lige başlayan sarı-lacivertliler, Vitor Pereira yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 20 puan alarak 7. sırada liderin 10 puan gerisinde kaldı. Son olarak Kayserispor maçının ardından tribünler tarafından istifaya çağrılan Ali Koç'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

"DİVAN KURULUNDA KONUŞMADI, GERGİNDİ"

YouTube'da Bağımsız Ekran kanalına konuşan tecrübeli gazeteci Faik Çetiner, Ali Koç'un seçime gitme kararı almak üzere olduğunu söylerken, "Dün ulaştım bu habere, Ali Koç, olağanüstü seçim kararı almayı planlıyor. Güven mi tazelemek istiyor? Aday olur mu yeniden? Bilemem ama Divan kurulunda konuşmadı, gergindi" dedi.

Spor Toto Süper Lig, Faik Çetiner, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de taraftar kazan kaldırdı! Camia yeniden sandığa gidecek iddiası - Son Dakika
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