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Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet - Son Dakika

Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet

04.02.2022 10:28
Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Kemal Yılmaz üstlenecek.Sarı-lacivertlilerde, hedef Medipol Başakşehir'i mağlup ederek üst sıralara tırmanmak. Yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde 3 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda; 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler, lige verilen ara öncesinde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.4 İSİM FORMA GİYEMEYECEK, 2 İSİM BELİRSİZFenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşılaşmasın öncesinde 4 eksik bulunuyor. Mesut Özil, Luiz Gustavo ve Filip Novak sakatlıkları nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında formasından uzak kalacak. Ayrıca sarı kart cezalısı Serdar Aziz de önemli karşılaşmada takımını yalnız bırakacak. Öte yandan 2 ismin durumuna ise teknik heyet karar verecek. Sakatlıklarını atlatan kaleci Altay Bayındır ve Diego Rossi'nin durumlarına bakılacak. 2 futbolcu hazır görülmeleri halinde kadroya dahil edilecek. OZAN TUFAN'IN KADRODA YER ALMASI BEKLENİYORFenerbahçe'nin yaz transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte Watford'a kiraladığı, ancak devre arası transfer döneminde takıma geri dönen Ozan Tufan da görev verilmesi halinde Medipol Başakşehir maçında forma giyebilecek. Sezonun geri kalanı için geri çağırılan tecrübeli orta saha oyuncusu, dün takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı. Ozan ile ilgili kararı bugün yapılacak antrenman sonrasında teknik direktör İsmail Kartal verecek. Ozan Tufan'ın Medipol Başakşehir karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda yer alması bekleniyor.5 İSİM SINIRDASarı-lacivertli ekipte, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci yarın görev verilmesi ve sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda oynanacak GZT Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak. Ayrıca sakatlıkları nedeniyle görev alamayacak Luiz Gustavo ve Filip Novak da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


- Giyemeyecek
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Spor Toto Süper Lig, İsmail Kartal, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet - Son Dakika Spor


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