Fenerbahçe ile Serdar Dursun arasında ipler koptu! Golcü oyuncu takımdan ayrılmak için görüşmelere başladı

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla fırtınalar estiren Serdar Dursun, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesi ile gözden düştü. Sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya karar veren milli futbolcu için Bundesliga ekibi harekete geçti.

FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Akşam'ın haberine göre dün oynanan Fenerbahçe-Slovacko maçına sonradan dahil olan ve moralsiz halleriyle dikkat çeken Serdar Dursun'a son olarak Bundesliga ekibi Union Berlin talip olmuştu. Fenerbahçe'nin 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Dursun'un transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

"FORVET TRANSFERİ YAPABİLİRİZ"

Öte yandan Serdar Dursun'u kadroda düşünmeyen Jorge Jesus, Slovacko maçı sonrası forvet transferi yapabileceklerini dile getirdi. Portekizli hoca yaptığı açıklamada, "Henüz kadro tamamlandı diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Üç günde bir maç yapacağımız için kadro derinliği önemli oluyor" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 33 maça çıkan Serdar Dursun 15 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı. Sarı-Lacivertlilerle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.