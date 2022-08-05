Fenerbahçe ile Serdar Dursun arasında ipler koptu! Golcü oyuncu takımdan ayrılmak için görüşmelere başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe ile Serdar Dursun arasında ipler koptu! Golcü oyuncu takımdan ayrılmak için görüşmelere başladı

05.08.2022 13:41

Geçtiğimiz sezon sergilediği etkili performans sonrası bu sezon yaşanan teknik direktör değişimiyle yedek kulübesine hapsolan Serdar Dursun, Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Slovacko maçındaki hal ve hareketleriyle tepki çekti. Oyuna sonradan dahil olan ve moralsiz tavırlarıyla dikkat çeken milli futbolcunun sarı lacivertli ekipten ayrılmayı kafasına koyduğu ve Bundesliga ekipleriyle görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla fırtınalar estiren Serdar Dursun, Jorge Jesus'un takımın başına geçmesi ile gözden düştü. Sarı-lacivertli takımdan ayrılmaya karar veren milli futbolcu için Bundesliga ekibi harekete geçti.

FENERBAHÇE ZORLUK ÇIKARMAYACAK

Akşam'ın haberine göre dün oynanan Fenerbahçe-Slovacko maçına sonradan dahil olan ve moralsiz halleriyle dikkat çeken Serdar Dursun'a son olarak Bundesliga ekibi Union Berlin talip olmuştu. Fenerbahçe'nin 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Serdar Dursun'un transferinde zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

Slovacko maçı bardağa taşıran son damla oldu! Serdar Dursun, Fenerbahçe'den ayrılıyor

"FORVET TRANSFERİ YAPABİLİRİZ"

Öte yandan Serdar Dursun'u kadroda düşünmeyen Jorge Jesus, Slovacko maçı sonrası forvet transferi yapabileceklerini dile getirdi. Portekizli hoca yaptığı açıklamada, "Henüz kadro tamamlandı diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Üç günde bir maç yapacağımız için kadro derinliği önemli oluyor" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 33 maça çıkan Serdar Dursun 15 gol, 4 asistlik istatistik yakalamıştı. Sarı-Lacivertlilerle 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.

YORUMLAR
500
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ukrayna'dan özür dilemeyeceğiz Fenerbahçe'nin son transferi Joao Pedro, Cagliari'ye 'İçimde buruk bir his var' diyerek veda etti Fenerbahçe'nin son transferi Joao Pedro, Cagliari'ye 'İçimde buruk bir his var' diyerek veda etti

Serdar Dursun, Union Berlin, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Serdar Dursun arasında ipler koptu! Golcü oyuncu takımdan ayrılmak için görüşmelere başladı - Son Dakika


Son Dakika
13:33 Torino ile anlaşmaya varan Beşiktaş'ın genç yeteneği Emirhan, İtalya'ya gitti
13:26 Dünya Superbike Şampiyonası'na Toprak Razgatlıoğlu damgası! Her yarışta podyuma çıkarak adından söz ettirdi
13:14 Müslüme'nin cinayet şüphelisi Hasan Yağal'ın geliniyle cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilmişti! Gelinden "Bana tecavüz etmedi" açıklaması...
12:44 Togg şarj cihazı test edildi: 25 dakikada bataryayı yüzde 80 oranında doldurdu
12:02 Sol kolundaki ağrı için hastaneye giden Civan Canova'dan üzen haber
11:40 CHP'li Engin Özkoç'tan suçlama: ÖSYM İçindeki kirli çetenin hükümet içindeki bağlantıları ortaya konulmalıdır
11:43 CHP'li İzel Zenginobuz üniversite sınavı öncesi soruları aldığını itiraf etti: Matematikte birinci ve ikinci bölümde full çıkardım
11:39 Marmaray'da şoke eden görüntüler! Yolcuları umursamayarak madde kullanan genç tedirginlik yarattı
11:28 Süper Lig'de sezon başlıyor! Son şampiyon Trabzonspor, açılış maçında İstanbulspor'a konuk oluyor
11:29 Yediiklim Yayınevi'nde eğitim alan öğrencilerin KPSS'deki cevap anahtarları incelemeye alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 13:49:08. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe ile Serdar Dursun arasında ipler koptu! Golcü oyuncu takımdan ayrılmak için görüşmelere başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement