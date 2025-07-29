Fenerbahçe'de Transfer Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Transfer Çalışmaları Hızlandı

29.07.2025 12:59
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Fenerbahçe, transfer döneminde birçok oyuncu ile anlaşma yaparken bazı isimlerle yolları ayırıyor.

SÜPER Lig'de 2025-26 sezonu öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle Mourinho'nun Benfica maçı sonrası "Eksiklerimiz var. Yönetime alınmasını istediğim isimleri verdim" demesi, Başkan Ali Koç'un ise "Feyenoord maçına 2 transferimiz yetişecek" demesi üzerine Sarı-lacivertli kulüp, birçok bölge için girişimlerde bulundu. Transferler yapıldıkça bazı oyuncularla yolların ayrılması da gündemde.

Fenerbahçe'nin kiralıktan dönen ve kampa katılan isimlerinden Ognjen Mimovic için transfer iddiaları gündeme geldi. 20 yaşındaki Sırp futbolcuya, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Bundesliga temsilcisi Hoffenheim'in resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Portekiz kampında Jose Mourinho'nun beklentisi altında kalan oyuncunun karar aşamasında olduğu ve kısa süre içinde tercihini yapmasının beklendiği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Milan Skriniar konusunda ise önemli bir gelişme yaşandığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin Fransız temsilcisi ile her konuda anlaşmaya vardığı ve oyuncunun Feyenoord ile oynanacak hazırlık maçına yetişmesinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin, PSG'den Marco Asensio ile de prensip anlaşmasına vardığı ileri sürülse de, bu transferin şu an için beklemeye alındığı kaydedildi.

Stoper hattına bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin, Premier Lig'de Manchester City forması giyen Manuel Akanji için temasa geçtiği İngiliz basını tarafından iddia edildi. Jose Mourinho'nun savunma hattında farklı profiller istediği ve bu doğrultuda Akanji'nin listeye alındığı öne sürüldü.

Kadrosundaki bazı oyuncularla da yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de, Brezilyalı savunmacı Diego Carlos için ayrılık ihtimali gündeme geldi. Mourinho'nun raporu doğrultusunda, sakatlıklar nedeniyle takıma yeterince katkı veremeyen 32 yaşındaki stoperin gönderilmesine sıcak bakıldığı öğrenildi. Oyuncuya Premier Lig ekiplerinden satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve yaz transfer döneminde bonservisi alınan Sofyan Amrabat için de Avrupa'dan sürpriz taliplerin çıktığı iddia edildi. Faslı orta saha oyuncusuna bazı Avrupa devlerinin ilgisinin bulunduğu ve menajerler aracılığıyla temasların sürdüğü belirtildi.

Son olarak sarı-lacivertlilerin, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente ile ilgilendiği öne sürüldü. Fransız sol kanat oyuncusu ile yapılan görüşmelerde olumlu mesafe kat edildiği ve transferin sonuçlanmaya yakın olduğu iddia edildi.

Kaynak: DHA

Milan Skriniar, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Transfer Çalışmaları Hızlandı - Son Dakika

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