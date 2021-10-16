Fenerbahçe'de Vedat Muriqi müjdesi! Adım adım sona yaklaşıyor

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Lazio'da bir türlü beklentileri karşılayamayan Vedat Muriqi'den umut kesildi. Başarılı hoca Sarri, Vedat'ta ısrar etti ama istediği performansı alamadı. Lazio, 27 yaşına gelen Kosovalı forvette daha fazla zarar etmek istemiyor.

FENERBAHÇE ÖNE ÇIKTI

İtalyan gazeteci Augusto Scicione, Kosovalı forvetin Fenerbahçe'ye döneceğini iddia etti. Vedat'a yaklaşık 20 milyon euro yatırım yapan Lazio, zarar büyümeden futbolcuyu elden çıkarmaya bakıyor.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Scicione, Vedat'ın satın alma opsiyonlu kiralık olarak Fenerbahçe'ye döneceğini yazdı. Piyasa değeri 8 milyon euroya kadar düşen Vedat'ın, 5-6 milyon euro seviyelerinde bitirilmesi planlanıyor.