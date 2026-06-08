Fenerbahçe Kulübü, voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Voleybol şubemizin direktörü Soner Erdoğmuş ile yollarımız ayrılmıştır. Soner Erdoğmuş'a kulübümüze yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de Voleybol Direktörü Görevden Alındı - Son Dakika
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