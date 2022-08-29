Konyaspor'un Fenerbahçe'yi tek golle devirdiği maçın ardından sarı-lacivertlilerde Willian Arao, mağlubiyeti değerlendirdi.
Willian Arao yaptığı açıklamada, "Zor bir maç oldu. Savunma anlamında sıkıntı yaşadığımız anlar oldu. 10 kişi kaldık, ondan sonra istemsizce geri çekildik. Daha sonra 10'a 10 olunca ortak olmak istedik ama gol yedik. Pozisyonlara da girdik ama net üretemedik." ifadelerini kullandı.
Brezilyalı futbolcu son olarak, "Dersler çıkartıp önümüzdeki maçlara bakmalıyız" diyerek konuşmasına son verdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de orta saha Willian Arao'dan Konyaspor maçı sonrası itiraf: İstemsizce yaptık - Son Dakika