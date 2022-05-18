Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

18.05.2022 19:27
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 21 Mayıs Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, koşu ve ısınmayla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılarak pas çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maç sonrası bireysel çalışmalarla günü noktaladı.

Dimitris Pelkas, Arda Güler ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika


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