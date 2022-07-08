Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri 'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sabah idmanı, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

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