Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

08.07.2022 15:13
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2022-2023 sezonunun hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra'daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sabah idmanı, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sakatlıkları bulunan Emre Mor, Bright Osayi-Samuel ve Mert Hakan Yandaş'ın ise tedavilerine devam edildi.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları - Son Dakika
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