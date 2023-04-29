Son Dakika: Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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Son Dakika: Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu

29.04.2023 18:21
Son Dakika: Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu

Son dakika: Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Saiz, Hakan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare. Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Serdar, Samet, Luan Peres, Ferdi, Arao, İrfan Can, Arda Güler, Enner Valencia, Joao Pedro

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

6 İSİM SINIRDA

Samet Akaydın, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Bitexen Giresunspor karşısında takımı yalnız bırakacak.

SİVAS'TA EKSİK YOK

Ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı. Son 2 maçını kazanarak çıkış yakalayan Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Saiz, Hakan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: İrfan; Osayi, Serdar, Samet, Peres; Arao, İrfan, Arda, Ferdi, Valencia, Pedro

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Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Sivasspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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