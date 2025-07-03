Gelecek sezon her kulvarda başarı isteyen ve yeni sezon kadro planlamasını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe, üçüncü kalesi transferinde sürpriz bir isme yöneldi.
HT Spor'un haberine göre; Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Tarık Çetin, Sarı-lacivertlilere 6 yıl aradan sonra geri dönmeye hazırlanıyor. Haberde, Sarı-lacivertlilerin Çaykur Rizespor'dan ayrılan 28 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.
Bu transferinin gerçekleşmesinin asıl nedeni de belli oldu. Fenerbahçe'nin Tarık Çetin'in 3. kaleci olarak düşündüğü ve Fenerbahçe altyapısından yetiştiği için Avrupa kupalarında kadroya ekstra bir oyuncu ekleme avantajı sağlayacağı için deneyimli isme imza attırılacağı ifade edildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den 3. kaleci için sürpriz girişim - Son Dakika
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