Fenerbahçe\'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, hücum hattına "marka" bir golcü takviyesi yapmak isterken, adaylar arasına yeni bir isim daha eklendi.
Fenerbahçe'nin, Newcastle United forması giyen Yoane Wissa'yı transfer listesine aldığı ifade edildi. 28 yaşındaki forvetin piyasa değerinin 35 milyon euro olarak gösterildiği kaydedildi. Yoane Wissa, bu sezon İngiltere'de 8 lig maçında süre aldı ve 1 kez fileleri havalandırdı.
Haberde, Newcastle United'ın sezon başında Wissa'nın bonservisi için 57.7 milyon euro ödediği bilgisi yer aldı. Kongo Milli Takımı'nda 35 kez forma giyen golcü futbolcu, milli formayla 8 gol kaydetti.
