Kim Min-Jae'den Gangnam Style dansı! Napoli'deki yeni arkadaşlarına yeteneklerini gösterdi - Son Dakika
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Kim Min-Jae'den Gangnam Style dansı! Napoli'deki yeni arkadaşlarına yeteneklerini gösterdi

28.07.2022 08:31

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Kim Min-Jae, İtalyan devi Napoli'nin kampına katıldı. Kampta takım arkadaşlarına yeteneklerini gösteren Kim Min-Jae'nin 'Gangnam Style' performansı gündem oldu. 26 yaşındaki Güney Koreli yıldız stoper, geçen sezon 40 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe formasını 1 yıl giyip ardından kulübün kasasını doldurarak takımdan ayrılan Güney Koreli yıldız oyuncu yeni takımı Napoli'ye çabuk alıştı.

GANGNAM STYLE PERFORMANSI

Güney Koreli yıldız stoper Kim Min-Jae, kamp yemeği sonrası takım arkadaşlarına Youtube'da 4.4 milyar tıklanan dünyaca ünlü şarkı Gangnam Style'ı söyledi. Bu eğlenceli anların görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

KASAYI DOLDURUP GİTTİ

Chelsea'ye transfer olan yıldız futbolcu Kalidou Koulibaly'nin yerini Kim Min-Jae ile dolduran Napoli, Fenerbahçe'ye Vitor Pereira döneminde 3 milyon euro bonservis bedeliyle gelen oyuncuyu 18.050.000 euro'luk sözleşme fesih bedelini ödeyerek renklerine kattı.

SERBEST KALMA BEDELİ 45 MİLYON EURO

İtalyan basını, oyuncunun Napoli'de yıllık 2.5 milyon euro alacağını yazdı. İtalyan ekibiyle 3+2 yıllık sözleşme imzalayacak Güney Koreli oyuncunun sözleşme fesih bedelinin 45 milyon euro olacağı aktarıldı. Fenerbahçe taraftarının gönlüne kısa sürede taht kurmayı başaran Kim Min-Jae, geçen sezon 40 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe'den ayrılıp Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'den unutulmaz 'Gangnam Style' performansı
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Kim Min-Jae, Fenerbahçe, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kim Min-Jae'den Gangnam Style dansı! Napoli'deki yeni arkadaşlarına yeteneklerini gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kim Min-Jae'den Gangnam Style dansı! Napoli'deki yeni arkadaşlarına yeteneklerini gösterdi - Son Dakika
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