Acun Ilıcalı, Fenerbahçe\'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Lincoln Henrique, Hull City'ye kiralık olarak gidecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'yi sezon sonuna dek kiraladı. Brezilyalı futbolcu, bugün (cuma) İngiltere'de sağlık kontrollerinden geçecek.
Takımdan ayrılacağının sinyalini veren Lincoln, " İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız" ifadelerini kullandı.
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