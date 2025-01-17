Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'den ayrıldığını duyuran Lincoln Henrique, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye kiralık olarak transfer oluyor. Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolü için İngiltere'ye gidiyor.

17.01.2025 16:48  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrıldığını açıklayan Lincoln Henrique, Hull City'ye kiralık olarak gidecek.

SEZON SONUNA KADAR KİRALANACAK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe forması giyen Lincoln Henrique'yi sezon sonuna dek kiraladı. Brezilyalı futbolcu, bugün (cuma) İngiltere'de sağlık kontrollerinden geçecek.

Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcu Acun Ilıcalı'nın takımına gitti

TAKIMA VEDA ETTİ

Takımdan ayrılacağının sinyalini veren Lincoln, " İstanbul'a dönmek ve taraftarların sevgisini her zaman hissetmek harikaydı. Sahada da bu hissi yaşamak amacıyla geri döndüm, ancak hayatta her şey istediğimiz gibi olmuyor. Huzurlu hissediyorum ve değer göreceğim yerde daha iyi şeylerin olacağı hissiyle. Tüm taraftarlara teşekkür ederim, her zaman kalbimde ve ailemin kalbinde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcu Acun Ilıcalı'nın takımına gitti
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe\'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı

Lincoln Henrique, Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, İngiltere, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ramzan Güler:
    Galata sarayi yolsuslukla suclayana bak yillardir fener bahcede kadroya giremeyen futbolculari ingirtereye goturuyor 24 3 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    DANIŞIKLI DÖVÜŞ SAĞ CEBİNDEN AL AOL CEBİNE KOY YERSEN TRANSFER YAPTI 20 2 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Hull City olmuş Dul City nerde çöp var onları alıyorlar :) 14 2 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    Ne zamandan beri fb deydi yeni duydum 10 2 Yanıtla
  • Mahmut Oğul:
    kendi içimizde çelik çomak oynuyoruz belli ki 10 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    babayı yıldız 6 1 Yanıtla
  • Muharrem Yüzügüldü:
    kap kaç taktik güzel 5 1 Yanıtla
  • Yildiray:
    körler sağırlar karaparalar birbirini ağırlar 4 0 Yanıtla
  • Sadri Tunca:
    şu adam gitti ya yazık yazık vallahi . Nasıl bir ekip var nasıl bir gözlem var anlamış değilim 1 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    nsl yutturmuslar iyi fiyattan alinip aslinda ucuz seyi anlayin nsl goturuyorlar komisyonu FULL KOMISYONCULAR FULL 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 02:01:40. #1.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu anında kaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.