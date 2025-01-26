Fenerbahçe'den Göztepe'ye 2 Değişiklik - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Göztepe'ye 2 Değişiklik

Fenerbahçe\'den Göztepe\'ye 2 Değişiklik

Mourinho, Lyon maçındaki 11'inden Göztepe karşısında 2 değişiklik yaptı, 6 oyuncu eksik.

26.01.2025 19:27
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son oynadıkları Lyon maçı 11'ine göre Göztepe karşısına 2 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile karşılaşıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Lyon maçı 11'inden 2 değişikliğe gitti. Bright Osayi-Samuel ile İrfan Can Kahveci'nin yerine Oğuz Aydın ile Edin Dzeko şans buldu. Son maçlarda 3'lü savunmayla çıkan Fenerbahçe, bugün de aynı dizilişle sahada yer alırken, kanatlarda Oğuz Aydın ile Sebastian Szymanski oynadı.

Sarı-lacivertlilerde 6 eksik

Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve Mert Müldür kadroda yer almadı. Sakatlığını atlatarak hafta içi takımla çalışmalara başlayan İsmail Yüksek ile Bartuğ Elmaz ise teknik heyetin kararı doğrultusunda riske edilmedi.

Yusuf Akçiçek üst üste 2 maçta 11'de

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, Göztepe'ye karşı 11'de sahaya çıktı. Yusuf, bu sezon ilk kez Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında 11'de görev alırken, geçtiğimiz perşembe günü Avrupa Ligi'nde Lyon'a karşı da 11'de şans buldu. Mourinho'nun bugün de forma verdiği Yusuf, üst üste 2 maçta 11 başladı.

Diego Carlos kadroda

Aston Villa'dan kadroya dahil olan Brezilyalı stoper Diego Carlos, Göztepe maçında kadroda yer aldı. Son 3 antrenmanda takımla çalışmalara katılan Carlos, teknik heyetin raporuyla birlikte kadroya dahil oldu.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; " İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.

Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Diego Carlos, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin ve Cenk Tosun ise yedek bekledi.

Jose Mourinho cezalı

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, son oynanan Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Mourinho, kart cezası nedeniyle Göztepe müsabakasında saha kenarında yer alamadı. Takımın başında Yardımcı Antrenör Salvatore Foti bulundu.

Taraftarlardan futbolculara mesaj

Müsabaka öncesi Spor Toto Tribünü'nde, "O forma için biz ölürüz, siz savaşın yeter!" pankartı açılırken, Fenerim Tribünü'nde ise "Bizler inandık, siz de inanın" pankartı açıldı. Maç öncesi futbolcular tribünlere çağrılırken, destekte bulunuldu. Fenerbahçe taraftarlarının yoğun ilgi gösterdiği mücadelede tüm tribünler doldu. Göztepe taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekledi.

Bolu'daki yangında hayatını kaybedenler unutulmadı

Fenerbahçeli futbolcular, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri unutmadı. Futbolcular üzerinde, 'Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun' yazılı pankartla sahaya çıkarken, ısınmada giydikleri siyah tişörtte de aynı yazı yer aldı. Seremonide İstiklal Marşı öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Göztepe'ye 2 Değişiklik - Son Dakika

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