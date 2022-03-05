Fenerbahçe'den hakem atamasına eleştiri: "Endişeliyiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'den hakem atamasına eleştiri: "Endişeliyiz"

05.03.2022 15:09
Fenerbahçe'den hakem atamasına eleştiri: "Endişeliyiz"

Fenerbahçe, yarın oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Merkez Hakem Kurulu'nun bu maça atadığı Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe, yarın oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Merkez Hakem Kurulu'nun bu maça atadığı Zorbay Küçük ile ilgili açıklama yaptı. Ligin ilk yarısında oynanan maç haftasında hakem üzerinde baskı oluşturulduğuna ve maçtaki hakem kararlarına dikkat çekilirken, "Bu atamaya dair, hakem Zorbay Küçük'e dair, vereceği her karara dair endişeliyiz!" denildi.

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol Takımımız, Süper Lig'in 28. haftasında, yarın Trabzonspor ile kritik bir maça çıkıyor.

Takımımız, 2021-22 Süper Lig Sezonu'nun 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maça, o dönemki puan tablosu, potansiyel şampiyonluk beklentisi çerçevesinde sezonun en büyük şampiyonluk favorisi olarak çıkmıştı.

Söz konusu maç haftasında, çeşitli yayın organlarında '7 hakemin ipinin rakibimizin başkanı tarafından çekildiği' haberleri yer almıştı.

Takımımız bu maçta, hakem katliamıyla 10 kişi bırakılmış; adı geçen hakem tam olarak bu haberlerin etkisinde kaldığını gösteren bir maç yönetimi ortaya koymuştu.

Bu tarz spekülatif haberlerin ilgili maçın hakemi Ali Şansalan'a nasıl bir mesaj verdiği kamuoyunun takdiridir.

Kaldı ki o haftadan bugüne kadar oyuncumuzun atılmasına sebep olan birebir aynı pek çok pozisyon yaşanmış, bu pozisyonlara verilen kararlar da bizim maçımızdakinden çok farklı olmuştur!

Bugüne geldiğimizde, takımımızın Trabzonspor'a karşı oynayacağı maç öncesinde, soru işaretleri ile dolu bir hakem ataması ve atama yaklaşımı olduğu ortadadır. Özetle yine bir Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ve yine tartışmalı bir hakem ve hakem ataması 3 Mart 2022 Perşembe günü, 120 dakika süren Alanyaspor- Gaziantepspor maçını yönetmiş bir hakemin, alışılagelmişin dışında bir yaklaşımla, gecenin bir yarısında açıklanarak Türkiye'nin en önemli maçlarından birine atanmış olması, olağandışı bir durumdur ve endişe vericidir!

Sezonun ilk yarısındaki maçın oynandığı hafta içerisindeki "garip" olaylar zinciri, bu haftada da kendini göstermektedir.

Bu atamaya dair, hakem Zorbay Küçük'e dair, vereceği her karara dair endişeliyiz!

Yarın oynayacağımız maça dair, Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm ilgililerine ve MHK'ya çağrıda bulunuyor; atadıkları hakemin hiçbir kulübün, başkanın ve haberin etkisinde kalmaksızın, doğru ve düzgün bir maç yönetimi göstermesini beklediğimizi vurguluyoruz!

Ayrıca Takımımızın maçlarından bağımsız olarak;

Bu sezon MHK odağında yaşanan son derece garip ve teamüllere aykırı hakem atamaları,

Yüksek not alan bazı hakemlerin maç verilmeyerek cezalandırılması,

Tüm kamuoyu tarafından "kötü maç yönetti" denen hakemlerin maç verilerek ödüllendirilmesi, bu eksende ilişkiler odaklı ve bağlantılı hakem atamalarına Türkiye Futbol Federasyonu içinden aracı olan kişi/ kişilere dair gereken açıklamaları da artık kamuoyu ile paylaşmanın zamanının geldiğini söylemek istiyoruz." - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Konak Belediyespor: 2 Trabzonspor: 0 Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk edecek

Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den hakem atamasına eleştiri: 'Endişeliyiz' - Son Dakika


Son Dakika
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
15:09 Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor
14:54 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ne kadar sürer bilemem ama Ukrayna bu savaşı kazanabilir!
14:47 Akşam yemeği pişirmek yerine eğlenmeye giden kocasını zıpkınla cinsel organından vurdu
14:38 Rus bombardımanı bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
14:21 Savaşın şiddeti artıyor! Görüntüler Ukrayna ordusunu vurduğu Rus zırhlı araçlarından
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 15:17:36. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den hakem atamasına eleştiri: "Endişeliyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement