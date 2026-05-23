Fenerbahçe'den Hull City'ye Tebrik

Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenerek Premier Lig'e yükselen Hull City'yi ve sahibi Acun Ilıcalı için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzde asbaşkanlık görevinde bulunmuş, camiamızın önemli isimlerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükselme başarısı göstermiştir. Acun Ilıcalı'yı ve Hull City yönetimini tebrik eder; Premier Lig'de başarılar dileriz." denildi.