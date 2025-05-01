Fenerbahçe'den Kadın Futbol Ligi için Talepler

Fenerbahçe, kadın futbol liginde son hafta oynanacak maçlar için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çift gözlemci ve temsilci atanması, maçların oynandığı illerin dışında farklı bölgelerden gözlemci, temsilci ve hakem görevlendirilmesi, üst klasman hakem ataması gerçekleştirilmesi ve 'VAR Uygulaması' yapılması talebinde bulundu. - İSTANBUL