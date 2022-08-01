Fenerbahçe'den kaleye Gökhan Akkan hamlesi! Anlaşma sağlandı

Önümüzdeki sezon kaleci rotasyonu için bir arayışı olan Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerden birinin de Rizesporlu Gökhan Akkan olduğu ciddi bir şekilde konuşuluyordu. Rizespor yönetimiyle bir süredir Gökhan Akkan'ın transferi için görüşme halinde olan Fenerbahçe'nin uzun süredir devam eden pazarlıkların sonucunda anlaşmayı sağladığı ifade edildi.

RİZESPOR'DAN AYRILMAK İSTİYORDU

Gökhan Akkan'ın Rizespor'un geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda etmesinin ardından takımdan ayrılma yönünde bir isteği olduğu biliniyordu. Rizespor'un yeni sezon öncesinde oynadığı hazırlık maçlarında da kadroda yer almayan Gökhan'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

KARADENİZ EKİBİ 1.5 MİLYON AVRO KAZANACAK

Fenerbahçe'ye transfer olmaya çok sıcak bakan tecrübeli kaleci için Karadeniz ekibine 1.5 milyon avro bonservis ödenmesi bekleniyor.