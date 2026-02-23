Fenerbahçe\'den Kasımpaşa Maçında Destek Koreografisi

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerde 'İnan Fenerbahçe' yazılı koreografi hazırladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa ile karşılaşırken taraftarlar da şampiyonluk için futbolculara destek mesajını sürdürdü. Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada takımlarının galibiyet alması durumunda puanları eşitlemesi açısından önem verdiği Kasımpaşa mücadelesi öncesi Spor Toto Tribünü'nde koreografi açıldı. Sarı-lacivertli zemin üzerine beyaz kartonlarla 'İnan' ifadesi belirirken, her iki tarafta Fenerbahçe yazılı pankart yer aldı.

'Tribünde engel yok'

Bu sezon lig ve Avrupa kupalarında oynanan maçlarda tribünleri dolduran sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşı oynanan maça da yoğun ilgi gösterdi. Tıklım tıklım dolan tribünlerde taraftarlar karşılaşma öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak maça hazırladı. Görme engelliler için tasarlanan 'Tribünde engel yok' projesi kapsamında Spor Toto Tribünü önüne 2 adet özel kabinlerden yerleştirildi. - İSTANBUL