Fenerbahçe\'den Leroy Sane\'ye baş döndürecek teklif

Bayern Münih ile sözleşmesinin sonuna gelen Leroy Sane için Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya yarışırken Sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi.

SANE'YE BAŞ DÖNDÜRECEK TEKLİF

Bild'in aktardığı habere göre; Bayern Münih, Leroy Sane'ye yıllık 10 milyon euro ve sezon başına 5 milyon euroluk potansiyel bonuslarla 3 yıllık sözleşme sundu ancak yıldız futbolcu bu teklifi reddetti. Haberde, Alman ekibinin bu teklifinde artırıma gitmeyeceği belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Haberde, Sarı-lacivertlilerin Sane için tüm şartları zorladığı ve Alman oyuncunun yıllık 14 ila 15 milyon euro arasında kazanabileceği bir teklif sunduğu belirtildi.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Öte yandan Galatasaray'ın da Leroy Sane'ye teklifi belli oldu. Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncuya yaptığı teklifin ise net 10 milyon euro olduğu ifade edildi. 29 yaşındaki yıldızın henüz kararını vermediği ancak Tottenham, Newcastle, Napoli ve Suudi Arabistan'dan gelen tekliflere ise ilgi duymadığı aktarıldı.

SEZON RAKAMLARI

Bayern Münih ile geride bıraktığımız sezon 45 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.