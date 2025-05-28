Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Metin Aşık için anma mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüze 4 yıl başkanlık yapmış, camiamızın değerli isimlerinden Metin Aşık'ı aramızdan ayrılışının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Metin Aşık'a Anma - Son Dakika
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