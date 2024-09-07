Fenerbahçe, profesyonel futbol A takımı oyuncusu Omar Fayed'in Belçika'nın Beerschot kulübüne kiralık olarak transfer olduğunu duyurdu. Bu adım, oyuncunun kariyerine yönelik yeni bir fırsat sunarken, Fenerbahçe'nin gelecek planları için de önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
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8.09.2024 02:12:23. #1.11#
SON DAKİKA: Omar Fayed Belçika'ya Kiralık Gitti - Son Dakika
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