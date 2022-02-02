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Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması: "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak... - Son Dakika

Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması: "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak...

02.02.2022 16:35
Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması: "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak...

Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması: "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan'ın sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması: "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz Ozan Tufan'ın sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir. İstanbul'da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır. Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz." - İSTANBUL

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Fenerbahçe, Watford FC, Ozan Tufan, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması: '2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak... - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Ozan Tufan açıklaması: "2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak... - Son Dakika
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