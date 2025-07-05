Fenerbahçe'den Saint-Maximin Açıklamasına Hukuki Yanıt

FENERBAHÇE Kulübü, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan 28 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarına yönelik tüm hukuki haklarını kullanacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin'in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.