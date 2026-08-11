Fenerbahçe'den Trabzon Otobüs Saldırısı Soruşturmasına Teşekkür - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Trabzon Otobüs Saldırısı Soruşturmasına Teşekkür

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FENERBAHÇE Spor Kulübü, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da, sarı lacivertli ekibin futbol takımını taşıyan otobüse yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişinin gözaltına alınmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

FENERBAHÇE Spor Kulübü, 4 Nisan 2015'te Trabzon'da, sarı lacivertli ekibin futbol takımını taşıyan otobüse yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişinin gözaltına alınmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "4 Nisan 2015 tarihinde, futbol takımımızı taşıyan takım otobüsümüze, Trabzon'da gerçekleştirilen ve yalnızca Fenerbahçe Spor Kulübü'nü, camiasını ve mensuplarını değil, Türk Sporunu ve kamu vicdanını hedef alan, bu alçak silahlı saldırının aydınlatılmasına yönelik soruşturmada bugün çok önemli bir aşamaya gelinmiştir. Saldırının ardından, hiçbir ilerleme olmaksızın geçen 11 yılın sonunda, yakın dönemde, bu menfur saldırının faillerinin ortaya çıkarılması için devletimizin tüm imkanlarıyla sürecin üzerine kararlılıkla gitmesini son derece kıymetli buluyor; devletimiz tarafından ortaya konulan bu irade ve hassasiyetin Fenerbahçe camiası için taşıdığı anlamı özellikle ifade etmek istiyoruz. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarımıza, emniyet ve jandarma teşkilatımızın mensuplarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, devletimizin, adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz. Bugün devletimiz tarafından ortaya konulan bu kararlı iradenin; kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk demeden Fenerbahçelilerin hedef alındığı 12 Mayıs saldırısının üzerindeki sis perdesinin de aralanmasına, akamete uğrayan soruşturmanın yeniden açılarak, bu olayın da tüm yönleri ve bağlantılarıyla aydınlatılmasına vesile olacağına inanıyoruz. Bu menfur saldırıların somut deliller ışığında tüm yönleriyle aydınlatılacağına; faillerinin ve organize edenlerin tespit edilerek yüce Türk adaleti önünde hesap vereceğine ve böylece kamu vicdanının yıllardır beklediği adaletin tecelli edeceğine olan inancımız tamdır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Trabzon Otobüs Saldırısı Soruşturmasına Teşekkür - Son Dakika

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