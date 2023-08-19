Attila Szalai, Hoffenheim\'daki ilk maçında kendi kalesine gol attı

Süper Lig devi Fenerbahçe'den Alman ekibi Hoffenheim'a transfer olan Atilla Szalai, çıktığı ilk maçta kendi ağlarına gol atarak şanssızlık yaşadı.

KENDİ KALESİNE ATTI

Almanya Bundesliga'nın 1. haftasında Hoffenheim, Freiburg ile karşılaşıyor. Kendi sahasında ilk yarıyı 2-0 yenik kapatan Hoffenheim'da Atilla Szalai, kendi kalesine gol attı.

12 MİLYON EURO'YA GİTTİ

Fenerbahçe'den transfer edilen Macar stoper, sol kanattan gelen ortayı uzaklaştırmak isterken kendi ağlarına gönderdi. Hoffenheim, Szalai için Fenerbahçe'ye 12 milyon 300 bin euro bonservis ödemişti.

İşte o gol;