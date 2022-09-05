Fenerbahçe'den yabancı sınırına "21 yaş altı" çözümü: Listedeki 3 genç stoperden biri transfer edilecek

Yaz transfer sezonun tamamlanmasına 3 gün kala Fenerbahçe, 21 yaş altı kontenjanını kullanıp yabancı sınırına takılmadan stoper almak istiyor. 17 olan yabancı sayısını 14'e düşürmek zorunda olan sarı lacivertliler, Saint Etienne forması giyen Gineli Saidou Sow (20), Lyon'da oynayan Fildişili Sinaly Diomande (21) ve Montpellier'in Fransız oyuncusu Maxime Esteve'den (20) birini kadrosuna katmayı hedefliyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERLERİ 4 MİLYON EURODAN BAŞLIYOR

Üç oyuncunun da güncel piyasa değeri 4 ile 5 milyon Euro arasında bulunuyor. Takvim'de yer alan habere göre sarı lacivertli kurmayların kalan süreyi göz önünde tutarak oyuncuların kulüpleri ile hemen temasa geçtiği, satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin masada olduğu öğrenildi.

JESUS "TRANSFERİ KAPATTIK" DEDİ AMA...

Fenerbahçe kontenjana takılmamak için 21 yaş altı oyuncu almak zorunda. Adaylar belli olsa da 3 günlük sürenin Fener yönetimine yetip yetmeyeceği soru işareti.

Kayseri maçının ardından teknik direktör Jorge Jesus transferi kapadıklarını açıklarken, Başkan Ali Koç'un stoper transferine sıcak baktığı ve kalan 3 günlük sürede takviye için çaba göstereceği öğrenildi.