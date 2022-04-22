Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi

22.04.2022 22:37
Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi. Henüz 35. saniyede Baiano'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Karadeniz ekibi karşısında rahat bir galibiyet alan sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun attığı 3 golle maça damga vurdu.

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Çok rahat bir maç çıkaran sarı-lacivertliler mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SERDAR DURSUN ŞOV

Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Çaykur Rizespor'da Baiano, Kim Min-Jae'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibi adeta maça 10 kişi başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada Rossi'yle gol perdesini açtı. Sarı-lacivertliler 45+3 ve 45+9. dakikada Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Çılgın seri devam ediyor! Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a tarihi fark

FENERBAHÇE DURMADI

İkinci yarıda da sahada fırtınalar estiren Fenerbahçe, 51. dakikada yine Serdar Dursun'la farkı 4'e çıkardı. Sarı-lacivertliler 65. dakikada Valencia ve 76. dakikada Nazım Sangare'nin attığı gollerle mücadeleden 6-0'lık üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 65'e yükseltirken, Çaykur Rizespor küme düşme hattında kritik bir mağlubiyet aldı ve 30 puanla 18. sırada kaldı.

Çılgın seri devam ediyor! Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a tarihi fark
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Son Dakika Spor Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi - Son Dakika


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