Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi - Son Dakika

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Çok rahat bir maç çıkaran sarı-lacivertliler mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SERDAR DURSUN ŞOV

Karşılaşmanın henüz 35. saniyesinde Çaykur Rizespor'da Baiano, Kim Min-Jae'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Rakibi adeta maça 10 kişi başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada Rossi'yle gol perdesini açtı. Sarı-lacivertliler 45+3 ve 45+9. dakikada Serdar Dursun'un penaltıdan attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

FENERBAHÇE DURMADI

İkinci yarıda da sahada fırtınalar estiren Fenerbahçe, 51. dakikada yine Serdar Dursun'la farkı 4'e çıkardı. Sarı-lacivertliler 65. dakikada Valencia ve 76. dakikada Nazım Sangare'nin attığı gollerle mücadeleden 6-0'lık üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 65'e yükseltirken, Çaykur Rizespor küme düşme hattında kritik bir mağlubiyet aldı ve 30 puanla 18. sırada kaldı.