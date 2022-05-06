Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36'ncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip derbi öncesi son antrenmanını, yarın saat 17.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde taraftarlarına açık bir şekilde gerçekleştirecek.