Fenerbahçe Derbi Mağlubiyeti Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Derbi Mağlubiyeti Aldı

Fenerbahçe Derbi Mağlubiyeti Aldı
06.05.2026 02:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Galatasaray'a deplasmanda 3-0 kaybederek, bu sezonki ilk derbi mağlubiyetini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezon ilk kez derbi kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler 13. dakikada Talisca ile penaltı atışından yararlanamazken, ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. Sarı-kırmızılıların 60. dakikada kazandığı penaltı sonrası itirazları sebebiyle Ederson ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, Fenerbahçe kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

Bu sezon büyük maçlarda başarılı sonuçlara imza atan Kanarya, ilk kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligde Beşiktaş'a karşı 3-2 ve 1-0'lık skorlarla hanesine 6 puan yazdıran Fenerbahçe, Trabzonspor'u da evinde 1-0, deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Tedesco'nun öğrencileri Kadıköy'de Galatasaray ile 1-1 berabere kalırken, Turkcell Süper Kupa finalinde de rakibine 2-0'lık üstünlük sağladı ve kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe, bu akşamki sonuçla 67 puanda kalırken, lider Galatasaray ile puan farkı 7'ye yükseldi.

Sarı-lacivertliler, gelecek hafta RAMS Başakşehir'i konuk edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Derbi Mağlubiyeti Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 06:16:05. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Derbi Mağlubiyeti Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.