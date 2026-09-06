Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a 2-1 yenildi, İsmail Kartal 9 maç sonra derbide mağlup oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a 2-1 yenildi, İsmail Kartal 9 maç sonra derbide mağlup oldu

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Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. İlk 4 haftada 6 puanda kalan sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal'ın derbilerdeki 9 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesine engel olamadı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. İlk 4 haftada 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 6 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.

Fenerbahçe, 26'ncı dakikada öne geçti. Sağ taraftan Brown'un kullandığı uzun taç atışının ardından kale önünde karambol yaşandı. Yaşanan karambolün ardından topu önünde bulan Skriniar, yakın mesafeden sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. Beşiktaş, 38'inci dakikada eşitliği sağladı. Trossard'ın sol taç çizgisi yakınından ceza sahasına gönderdiği topla çaprazda buluşan Rıdvan Yılmaz'ın dar açıdan sol ayakla uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe de çarparak ağlara gitti: 1-1. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş, 73'üncü dakikada öne geçti. Topla buluştuktan sonra ceza sahası yayının solundan ceza sahasına giren Orkun Kökçü pasını penaltı noktası yakınındaki Vlahovic'e aktardı. Vlahovic yaptığı vuruşla topu boş ağlara gönderdi: 1-2. Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 4 maç sonunda 6 puanda kaldı.

FENERBAHÇE LİGDE BEŞİKTAŞ'A 2 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Beşiktaş'a sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, rakibine ligde 2 maç sonra kaybetti. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon ligde oynanan maçları 3-2 ve 1-0 kazanmıştı.

İSMAİL KARTAL, 9 MAÇ SONRA DERBİDE MAĞLUP OLDU

İsmail Kartal'ın, Beşiktaş'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetle birlikte derbilerde 9 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. 2014-2015, 2021-2022, 2023-2024 sezonlarında 10 derbi maça çıkan tecrübeli teknik adam, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşamıştı. Öte yandan Kartal, Fenerbahçe teknik direktörü olarak Beşiktaş'a karşı ilk kez mağlup oldu.

SKRINIAR BU SEZON İLK GOLÜNÜ DERBİDE ATTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, Beşiktaş'a karşı takımının tek golünü kaydetti. Skriniar böylelikle bu sezon resmi maçlarda ilk gol sevincini yaşamış oldu. Maça ilk 11'de başlayan Slovak stoper, 90 dakika sahada kaldı.

3 İSİM İLK DERBİSİNE ÇIKTI

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk derbisine çıktı. Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku, Fenerbahçe'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

İSMAİL KARTAL MAĞLUBİYETİN SORUMLULUĞUNU ALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbide alınan 2-1'lik mağlubiyetin sorumlusunun kendisi ve ekibinin olduğunu söyledi. Kartal, Bu akşam beklentilerin altında bir oyun oynadık. Bunun için üzgünüz. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Bizi üzen konu, kendi evimizde taraftarlarımıza iyi bir futbol izlettiremedik ve kaybettik. Bundan hep birlikte ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız" dediDerbide Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, 4 maçta ikinci kez mağlup oldu

Ligde Beşiktaş'a 2 maç sonra kaybetti

İsmail Kartal, 9 maç sonra derbide mağlup oldu

Skriniar bu sezon ilk golünü derbide attı

3 isim ilk derbisine çıktı

İsmail Kartal mağlubiyetin sorumluluğunu aldı

Doğukan DEMİRKIRDI/ İSTANBUL, - FENERBAHÇE, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. İlk 4 haftada 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 6 puanda kaldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.

Fenerbahçe, 26'ncı dakikada öne geçti. Sağ taraftan Brown'un kullandığı uzun taç atışının ardından kale önünde karambol yaşandı. Yaşanan karambolün ardından topu önünde bulan Skriniar, yakın mesafeden sol ayakla yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. Beşiktaş, 38'inci dakikada eşitliği sağladı. Trossard'ın sol taç çizgisi yakınından ceza sahasına gönderdiği topla çaprazda buluşan Rıdvan Yılmaz'ın dar açıdan sol ayakla uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe de çarparak ağlara gitti: 1-1. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş, 73'üncü dakikada öne geçti. Topla buluştuktan sonra ceza sahası yayının solundan ceza sahasına giren Orkun Kökçü pasını penaltı noktası yakınındaki Vlahovic'e aktardı. Vlahovic yaptığı vuruşla topu boş ağlara gönderdi: 1-2. Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 4 maç sonunda 6 puanda kaldı.

FENERBAHÇE LİGDE BEŞİKTAŞ'A 2 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Beşiktaş'a sahasında 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, rakibine ligde 2 maç sonra kaybetti. Sarı-lacivertliler geçtiğimiz sezon ligde oynanan maçları 3-2 ve 1-0 kazanmıştı.

İSMAİL KARTAL, 9 MAÇ SONRA DERBİDE MAĞLUP OLDU

İsmail Kartal'ın, Beşiktaş'a karşı alınan 2-1'lik mağlubiyetle birlikte derbilerde 9 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. 2014-2015, 2021-2022, 2023-2024 sezonlarında 10 derbi maça çıkan tecrübeli teknik adam, bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşamıştı. Öte yandan Kartal, Fenerbahçe teknik direktörü olarak Beşiktaş'a karşı ilk kez mağlup oldu.

SKRINIAR BU SEZON İLK GOLÜNÜ DERBİDE ATTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, Beşiktaş'a karşı takımının tek golünü kaydetti. Skriniar böylelikle bu sezon resmi maçlarda ilk gol sevincini yaşamış oldu. Maça ilk 11'de başlayan Slovak stoper, 90 dakika sahada kaldı.

3 İSİM İLK DERBİSİNE ÇIKTI

Fenerbahçe'de 3 futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk derbisine çıktı. Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku, Fenerbahçe'de ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

İSMAİL KARTAL MAĞLUBİYETİN SORUMLULUĞUNU ALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, derbide alınan 2-1'lik mağlubiyetin sorumlusunun kendisi ve ekibinin olduğunu söyledi. Kartal, Bu akşam beklentilerin altında bir oyun oynadık. Bunun için üzgünüz. Bu mağlubiyetin tek sorumlusu ben ve ekibim. Sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Bizi üzen konu, kendi evimizde taraftarlarımıza iyi bir futbol izlettiremedik ve kaybettik. Bundan hep birlikte ders çıkaracağız ve önümüze bakacağız" dedi

Kaynak: DHA

Teknik Direktör, İsmail Kartal, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a 2-1 yenildi, İsmail Kartal 9 maç sonra derbide mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a 2-1 yenildi, İsmail Kartal 9 maç sonra derbide mağlup oldu - Son Dakika
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