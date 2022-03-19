Fenerbahçe, derbide Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 ile geçti - Son Dakika
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Fenerbahçe, derbide Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 ile geçti

19.03.2022 17:16
Fenerbahçe, derbide Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 ile geçti

Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde oynanan derbide Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti.

Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde oynanan derbide Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligdeki 20. galibiyetini elde eden sarı-lacivertlier, VakıfBank'ın ardından 2. sıraya yükseldi. Aynı puanda olan Eczacıbaşı Dynavit ise 3. sırada yer aldı.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Ayşim Koşar, Engin Duman.

Fenerbahçe Opet: Meliha, Eda, Naz, Federotseva, Popovic, Vargas, Gizem (L), Cansu, de Souza,

Eczacıbaşı Dynavit: Saliha, Beyza, Boskovic, Hande, Heyrman, Ognjenovic, Simge (L), Fatma, Gözde, Elif, Adams.

Setler: 3-0 (28-26, 25-20, 25-16)

Süre: 82 dakika (33,25,24) - İSTANBUL

Fenerbahçe, derbide Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 ile geçti
Fenerbahçe, derbide Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 ile geçti
Fenerbahçe, derbide Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 ile geçti
Fenerbahçe, derbide Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 ile geçti

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Eczacıbaşı Dynavit: 3-0 Eczacıbaşı Dynavit: 3-0 Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, derbide Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 ile geçti - Son Dakika


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