Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

05.05.2022 12:41
Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak

Öte yandan Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını üstlendiği dönemde hakemliği askıya alınan Fırat Aydınus, Sabri Çelik döneminde görevine geri döndü. Aydınus, 36'ncı haftada Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde görev alacak.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan7 MAYIS CUMARTESİ16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Fırat Aydınus19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk8 MAYIS PAZAR16.00 Altay - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Kaya19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Arda Kardeşler9 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan


- İstanbul
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Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

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Kaynak: DHA

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