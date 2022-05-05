Öte yandan Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını üstlendiği dönemde hakemliği askıya alınan Fırat Aydınus, Sabri Çelik döneminde görevine geri döndü. Aydınus, 36'ncı haftada Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde görev alacak.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:YARIN20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan7 MAYIS CUMARTESİ16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Fırat Aydınus19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk8 MAYIS PAZAR16.00 Altay - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Kaya19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Arda Kardeşler9 MAYIS PAZARTESİ
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu - Son Dakika