Fenerbahçe Devler Ligi'nde - Son Dakika
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Fenerbahçe Devler Ligi'nde

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Fenerbahçe, Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde 2008-2009'dan sonra tekrar mücadele edecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Fransız ekibi Lyon'u elemeyi başardı ve Devler Ligi bileti aldı. Sarı-lacivertliler, son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele ettiği bu turnuvada hasreti sona erdirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Fransa temsilcisi Olympique Lyon'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti. İlk maçı evinde 1-1'lik skorla tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci maçtan 2-1 galip ayrılarak toplam skorda üstünlük sağladı ve Devler Ligi'nde 'lig aşaması' biletini almaya hak kazandı.

Devler Ligi hasreti sonlandı

Kanarya, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan lig aşamasında ilk kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti. 2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig'de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen, UEFA'dan '2 yıl Avrupa kupalarından men' cezaları aldığı için boy gösteremedi. Fenerbahçe, cezalarının ardından bu organizasyonda 2015 yılında Shakhtar, 2016'da Monaco, 2018'de Benfica, 2022'de Dinamo Kiev, 2024'te Lille ve 2025'te Benfica'ya elenerek, yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.

Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda mücadele etme hasretini sonlandırdı.

Şampiyonlar Ligi elemelerine bu sezon 2. eleme turundan başlayan Kanarya, Polonya'nın Gornik Zabrze takımını 1-0 ve 1-1'lik skorlarla elerken, 3. turda Avusturya'nın Sturm Graz takımına da 2-0 ve 1-0'lık skorlarla üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi. Bu turda da Lyon ile eşleşen sarı-lacivertliler, evinde berabere kaldığı rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Gruplarda 6 sezon oynadı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 6 sezon oynadı. İlk kez 1996-1997 sezonunda yer alan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla 2001-2002, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında mücadele etti. Kanarya, en iyi derecesini 2008 yılında çeyrek final ile yaptı. Sarı-lacivertliler, bu turda İngiliz ekibi Chelsea'ye elendi.

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Fransız, Futbol, Lyon, Spor, Son Dakika

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