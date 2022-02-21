Fenerbahçe'den Rossi ile imzalanan 4 yıllık sözleşmeye ilişkin açıklama Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Uruguaylı futbolcu Diego Rossi ile imzalanan 4 yıllık sözleşmenin opsiyonun kullanılması şartına bağlı olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, medyada yer alan haberler üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Futbolcumuz Diego Rossi ve kulübü ile 2021-2022 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır."

Fenerbahçe, 23 yaşındaki oyuncuyu sezon başında satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştı.