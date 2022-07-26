UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe , yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 'i konuk edecek. Ülker Stadı 'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede İtalyan hakem Massimiliano Irrati düdük çalacak. Deplasmanda 0-0 eşitlikle sona eren karşılaşmanın ardından sahasında rakibini mağlup etmek isteyen sarı-lacivertliler, adını bir üst tura yazdırmak için mücadele verecek.

Kaynak: DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i konuk edecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.