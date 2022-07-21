Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı - Son Dakika
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Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

21.07.2022 14:34

Devler arenasında kıran kırana mücadele sürüyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunun ilk maçında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. 27 Temmuz saat 20.00'de oynanacak müsabaka Exxen'den naklen yayımlanacak. Sarı-lacivertliler, Ukrayna ekibini elerse rakibi Sturm Graz olacak.

Fenerbahçe'nin, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Kadıköy'deki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele, Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

ELERSE RAKİP STURM GRAZ

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'i elerse 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşecek. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile eşleşecek.

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Dinamo Kiev, Fenerbahçe, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı - Son Dakika


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