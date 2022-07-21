Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşı için nefesler tutuldu! Hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı

Fenerbahçe'nin, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynayacağı rövanş maçının yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Kadıköy'deki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Mücadele, Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

ELERSE RAKİP STURM GRAZ

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev'i elerse 3. ön eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile eşleşecek. Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Çekya ekibi Slovacko ile eşleşecek.