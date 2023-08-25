Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı - Son Dakika

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı

Son Güncelleme: 25.08.2023 18:26

Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon euro artı 950 bin euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu. Livakovic, 5 yıllık sözleşme imzalayarak Fenerbahçe'ye katıldı. Bu transferle birlikte Fenerbahçe, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirmiş oldu.

Süper Lig devi Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e ödenecek bonservis bedelini açıkladı.

6.65 MİLYON EURO+950 BİN EURO BONSERVİS

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Hırvat kaleci için Dinamo Zagreb'e 6.65 milyon euro artı 950 bin euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı

40 NUMARAYI GİYECEK

Fenerbahçe, yeni kalecisi Dominik Livakovic için imza töreni düzenledi. 40 numaralı formayı terletecek olan Hırvat yıldız, kendisini 5 yıllığına Fenerbahçeli yapan imzayı da attı.

Son Dakika: Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı

Dominik Livakovic, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euro+950 bin euro bonus karşılığında 5 yıllığına kadrosuna kattı - Son Dakika
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