Fenerbahçe Düzce'de İkinci Antrenmanını Yaptı - Son Dakika
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Fenerbahçe Düzce'de İkinci Antrenmanını Yaptı

Fenerbahçe Düzce\'de İkinci Antrenmanını Yaptı
30.06.2026 18:57
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Fenerbahçe, Düzce Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına ikinci antrenmanla devam etti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'de kamp yapan Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, bugün yaptığı ikinci antrenmanla günü tamamladı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan çalışma, dar alanda pas organizasyonlarıyla devam etti. Teknik heyetin yakından takip ettiği antrenmanda futbolcuların istekli ve tempolu görüntüsü dikkat çekti. Çalışmanın basına kapalı olarak gerçekleştirilen bölümünde ise tek kale maç oynandı. Hafif sakatlığı bulunan Anderson Talisca ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon öncesi hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde planlanan program doğrultusunda devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Düzce'de İkinci Antrenmanını Yaptı - Son Dakika

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