Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifi edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifi edecek

Geniş Video İzle

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifi sundu. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki haftalarda Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile bir araya gelecek.

26.02.2025 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe derbi sonrası iç transferde harekete geçti. Sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifi sundu.

1 YIL DAHA TEKLİF EDİLECEK

Fenerbahçe önümüzdeki haftalarda Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile bir araya gelecek. Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifini sundu.

Haberde Fenerbahçe'nin, Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile önümüzdeki haftalarda bir araya geleceği ve deneyimli forvetin akıbeti hakkında toplantı yapacağı vurgulandı.

TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor. Fenerbahçe, 38 yaşındaki forvetle yeni kontrat yapmayı planlıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkıp 2432 dakika süre alan Dzeko, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, Edin Dzeko\'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifi edecek

Edin Dzeko, Fenerbahçe, Sözleşme, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifi edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • AlexArda:
    oe feratın nannası gibi taş gibi şarap gibi. sahaya kararkter koyuyor. çok faydalı top tutuyo pas dağıtıyo kalması fayda sağlar 12 0 Yanıtla
  • Ensari Alp:
    bir fenerbahçeli olarak yaşlı futbolcu istemiyorum genç dinamik bitirici koşan ve hızlı birini alın artık 0 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    AlexArda her haberin altında senin ahlaksız terbiyesiz yazılarını okumak zorundamı bu insanlar. Her şeyden önce kadınlar okuyor. Kendini eğitememiş kültürsüz, aymaz, sosyopat herif. Kendini geliştiremeyip topluma kabullendirememin sonucu bu eylemlere başvurduğun uzaktan net görülüyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
13:14 Ekrem İmamoğlu’nun “sahte diploma“ soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturmasında Başsavcılıktan açıklama
23:37 Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea’de taraftarlar, maç öncesi Mourinho’nun ismini haykırdı Takımın başında görmek istiyorlar: Chelsea'de taraftarlar, maç öncesi Mourinho'nun ismini haykırdı
23:18 Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı Cinayete teşebbüs gibi kazadan sonra serbest bırakıldı
23:17 Elon Musk’ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti Elon Musk'ın departmanında çalışan 21 kişi istifa etti
23:06 Jose Mourinho ve Okan Buruk’un alabileceği cezalar belli oldu Jose Mourinho ve Okan Buruk'un alabileceği cezalar belli oldu
22:51 Ukrayna’nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğu tahmin ediliyor
22:46 Jesus’un takımı Al Hilal, Al Kholood’u 5-1 yendi Jesus'un takımı Al Hilal, Al Kholood'u 5-1 yendi
22:44 Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 17:10:45. #1.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifi edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.