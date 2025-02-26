Fenerbahçe, Edin Dzeko\'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifi edecek

Fenerbahçe derbi sonrası iç transferde harekete geçti. Sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifi sundu.
Fenerbahçe önümüzdeki haftalarda Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile bir araya gelecek. Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifini sundu.
Haberde Fenerbahçe'nin, Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile önümüzdeki haftalarda bir araya geleceği ve deneyimli forvetin akıbeti hakkında toplantı yapacağı vurgulandı.
2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor. Fenerbahçe, 38 yaşındaki forvetle yeni kontrat yapmayı planlıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkıp 2432 dakika süre alan Dzeko, 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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